Experts-comptables : Lionel Canesi, président du Conseil Régional

Lionel Canesi succède à Mohamed Laqhila à la présidence du Conseil Régional de l’Ordre des experts-comptables Marseille-PACA. Parmi les priorités de sa mandature de deux ans : simplifier le présent des entreprises et des cabinets, réussir la transition numérique pour tous, poursuivre la lutte contre l'exercice illégal de l’expertise-comptable et promouvoir le Baromètre éco experts PACA.

Lionel Canesi est le nouveau président du Conseil Régional de l’Ordre des experts-comptables Marseille-PACA. Il a été élu pour deux ans vendredi et succède à Mohamed Laqhila à la tête du 3ème conseil régional de France en termes d’effectifs avec plus de 2 000 professionnels. Simplifier le présent des entreprises et des cabinets, réussir la transition numérique pour tous, poursuivre la lutte contre l'exercice illégal de l’expertise-comptable et promouvoir le Baromètre éco experts PACA auprès des acteurs économiques régionaux : ce sont les axes de travail prioritaires au service des experts comptables et des entreprises qui ont été fixés à l'ensemble des élus.

Agé 42 ans, Lionel Canesi est à la tête de C2C, une structure qui compte 13 associés, pour la plupart issus du cabinet et 150 collaborateurs disséminés dans 14 bureaux à Marseille, dans l’Aude et sur l’Ile de beauté. Il connaît parfaitement les rouages du Conseil Régional de l’Ordre : il en a occupé les fonctions de trésorier (de 2008 à 2010), puis de vice-président en charge de la communication (2011-2012). Un engagement reconnu au plan national : il siège depuis 2013 au Conseil Supérieur de l’Ordre en charge du contrôle du stage et de l’attractivité, l’une des missions les plus symboliques et les plus sensibles puisqu’en lien direct avec les futurs experts-comptables.

Pour Lionel Canesi, les priorités sont clairement affichées : "les experts-comptables doivent poursuivre la transition numérique de leur cabinet, l’ordre doit lutter contre l’exercice illégal et s’engager dans toutes les actions visant à simplifier le quotidien des entreprises et par ricochet celui des professionnels du chiffre. Et enfin, démontrer que l’instance ordinale peut multiplier les services aux confrères sans pour autant augmenter le montant de leur cotisation."

"La période que nous traversons est une période charnière, explique Lionel Canesi. La robotisation, la numérisation, les nouvelles attentes des clients et des collaborateurs, les nouveaux modes de managements sont autant de défis pour la profession. Certains veulent y voir une menace pour nos cabinets, je considère qu’il s’agit de véritables opportunités". Un challenge qu'il aura à relever.