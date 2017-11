Explorimages à Nice : l'aventure, de la montagne jusqu'à l'espace

Découvrir dans le cadre du parc Phoenix à Nice quelques-unes des plus belles aventures vécues à toutes les latitudes et longitudes : c'est ce que proposera de nouveau du 10 au 12 novembre Explorimages pour sa 22ème édition. Rendez-vous annuel des amateurs de belles images et de grands espaces sauvages, ce festival compose chaque année un programme de films et documentaires de qualité consacrés à la découverte et à la préservation de notre planète, de ses populations et de sa biodiversité.

Une petite différence cependant cette fois par rapport aux éditions précédentes : les organisateurs ont choisi de ne pas proposer d'exposition pour se concentrer sur les projections. Au final, 22 documentaires ont été retenus avec un choix qui s'est porté principalement sur des voyages d'aventure sportive en montagne dont la plupart sont prétextes aux rencontres et à la découverte de nouveaux horizons.

L'ouverture, vendredi à 20h30 sera dédiée à la montagne avec la présentation des activités du Club Alpin Nice Mercantour et plusieurs courts métrages sur le Mercantour et puis, au-delà des montagnes azuréennes, suivront des envolées sur les sommets de la Sibérie et une première mondiale dans un Tibet encore inexploré avec la projection de "Tibetan Dreams" de Lothar Hofer.

En clôture, Explorimages ira encore bien plus loin. C'est le voyage dans l’espace de Thomas Pesquet qui clôturera dimanche 12 novembre à 18h15 ce festival. Histoire de rappeler, d’une part, combien notre planète Terre est belle et fragile, et d’autre part de donner, avec cet astronaute français et tous les autres aventuriers vus au long des trois journées, des exemples de volonté, de courage et d’abnégation. Ils prouvent que beaucoup de rêves peuvent devenir réalité et se partager…