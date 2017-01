Exposition Franta : l'hommage de Vence à un de ses grands peintres

La "cité des arts", qui a accueilli Matisse, Chagall et bien d'autres grands artistes du XXème siècle, organise au Musée de Vence une exposition hommage à Franta, un artiste qui vit et travaille dans son atelier des hauteurs de la ville depuis cinquante ans. Pour ce peintre présent dans les collections de tous les grands musées de France, des Etats-Unis, du Japon, d'Allemagne, c'est la première exposition personnelle dans sa ville d'adoption. Un événement. Vernissage samedi à 11 heures.

La ville de Vence qui a accueilli Matisse, Chagall et bien d'autres grands artistes du XXème siècle, rend hommage à un des grands peintres contemporains qui vit et travaille dans la commune depuis cinquante ans : Franta. Pour cet artiste originaire de Tchécoslovaquie et présent dans les collections de tous les grands musées autant en France qu’aux Etats Unis, au Japon, en Allemagne et autres, ce sera d'ailleurs la première grande exposition personnelle qu'organise la "cité des arts", sa ville d'adoption. Le Festival du livre de Mouans Sartoux en 2015 lui avait déjà rendu un hommage appuyé en organisant une exposition au sein du salon (photo ci-dessus, Franta en compagnie de Marie-Louise Gourdon, au micro, commissaire du Festival), tandis que Nice-Matin, l'avait récemment retenu comme l'un de "Ces huit Azuréens qui feront l'actualité sur la Côte d'Azur en 2017".

Sur le thème "Le temps d'une œuvre", l'exposition "Hommage FRANTA" se tiendra au musée de Vence (2 place du Frêne), du 21 janvier au 21 mai 2017. Autour de grands thèmes récurrents des cinquante dernières années de son œuvre, seront présentées des peintures, dessins et sculptures. Non rétrospective, cette exposition se veut démonstrative de la puissance, de la vitalité et de la cohérence de l'oeuvre de Franta sur le temps d’une vie.

Né en 1930, Franta a naturellement puisé son style dans la culture expressionniste de l’Europe centrale dans laquelle il a baigné. Son œuvre se modulera en différents registres mais elle tournera toujours autour du corps, placé au centre de sa recherche, un corps enserré dans des structures souvent oppressantes. Suite à des voyages en Afrique, un grand tournant interviendra dans les années 80. Comme le note Wikipedia, ce sera d'abord la découverte des "déserts algériens, marocains et tunisiens transposés dans d’immenses toiles couleur sable où s'échouent des carcasses, ossements et machines : les ruines d’une présence humaine, exceptionnellement absente du tableau. Puis l’Afrique Noire / Mali, Niger, Burkina Faso, Kenya, Senegal, Gambie/lui révèle une autre civilisation, celle de la terre des origines."

Il peindra alors cette série de grandes toiles africaines, captant somptueusement les corps des hommes et femmes africaines qui apparaisent comme des "nageurs d'air" selon l'expression du poète Bernand Noël. À partir des années 1990, suite à d'autres voyages aux Etats-Unis, Franta mettra en parallèle cette Afrique avec celle de l’exil, celle de l’autre continent, l’Amérique.

Autant de toiles majestueuses, de dessins, de sculptures qu'il a composées dans son atelier méditerranéen des hauteurs de Vence, où il a choisi de vivre avec sa femme Jacqueline et ses enfants. Ajoutons que, depuis peu, une importante donation de l’artiste à sa ville natale de Trébic en République Tchèque a permis la construction d’un Centre d’art entièrement consacré à son oeuvre.