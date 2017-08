Feeligreen obtient son premier brevet aux Etats-Unis et en Chine

La start-up azuréenne Feeligreen cherche à protéger ses innovations à l'international sur un marché très concurrentiel de la cosmétique instrumentale. Après l’Europe, elle vient d’obtenir son premier brevet aux Etats-Unis et en Chine sur un point clé de sa technologie : la totale sécurité des appareils à micro-courants qu'elle développe.

Après l’Europe, la start-up azuréenne Feeligreen vient d’obtenir son premier brevet aux Etats-Unis et en Chine. Il porte sur un élément primordial, la totale sécurité des appareils à micro-courants qu'elle développe. L’obtention de ce brevet ouvre la voie aux 8 autres portant aussi bien sur des concepts originaux, des procédés de fabrication innovants que sur des formules. Ce premier brevet déposé porte en effet sur la sécurité de ses "devices" à visée cosmétique ou médicale diffusant des micro-courants bipolaires. Il garantit le contrôle continu du courant appliqué et la maîtrise de son intensité pour éviter tous risques de brûlures et d’irritations cutanées tout en offrant une efficacité maximale. Ce brevet, initialement déposé en France en 2014, a été étendu et obtenu en Europe en 2016 puis aux Etats-Unis et en Chine en juin dernier.

Une politique rigoureuse de dépôt de brevets

Feeligreen protège ainsi ses innovations et ses partenaires B2B contre de possibles contrefaçons sur le marché très concurrentiel de la cosmétique instrumentale. Depuis sa création en janvier 2012, elle a d'ailleurs cherché à mener une politique rigoureuse de dépôts de brevet. Elle a scrupuleusement développé et étoffé son portefeuille de propriété intellectuelle. Au total, la société annonce aujourd'hui qu'elle est riche de 9 brevets déposés, aussi bien sur des concepts originaux, des procédés de fabrication innovants que sur des formules.

"Nous devons être très méthodiques concernant nos dépôts de brevets. En tant que start-up, l’innovation est au cœur de notre ADN. Nous devons protéger nos idées, nos inventions et nos découvertes. C’est une garantie, à la fois pour nos consommateurs finaux lorsqu’ils utilisent nos produits, mais aussi pour nos clients B to B en valorisant notre apport technologique. Cela nous protège également des produits concurrents en défendant une réelle différentiation en terme de sécurité et d’efficacité pour nos consommateurs", souligne Christophe Bianchi, fondateur et président de Feeligreen. "L’obtention de ces brevets va nous permettre de mettre en œuvre une politique active de défense de nos innovations et de renforcement de notre position concurrentielle".