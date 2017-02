Feeligreen (Sophia) primé pour son dispositif médical contre le vitiligo

Un prix pour Feeligreen. Travaillant à la croisée de l'électronique et de la dermatologie, la start-up de Sophia Antipolis a reçu vendredi dernier le Prix pour la filière du numérique et e-santé du concours départemental des brevets “Innover dans le 06”. Une somme de 5.000 € a ainsi été versée à l'entreprise pour l’aider dans le dépôt de brevets auprès de l’INPI. Feeligreen s’est vu récompensée pour son projet innovant FeeliGO, un dispositif médical intelligent pour le traitement du vitiligo (dépigmentation de la peau). Il a pour objectif d’accélérer la repigmentation de la peau grâce à des leds permettant un meilleur transfert de l'énergie et une meilleure concentration de la lumière afin de réduire la sensibilisation de la peau non affectée par le vitiligo.

Ce dispositif médical "safe" va permettre aux patients d’effectuer les soins auprès d’un professionnel de la santé, comme un dermatologue, ou plus simplement à la maison. Ce projet innovant a pour vocation d’apporter un meilleur confort et une meilleure adhésion du traitement sur le long terme pour le patient

Créée en 2012 par Christophe Bianchi, Feeligreen a déjà fait ses preuves en cosmétique avec les lancements successifs de ifeel BEAUTY, i-feel SPORT et i-feel PRECISION. En parallèle, sous sa marque Feelicare, sont développés des produits inspirés de technologies similaires associés à des dispositifs médicaux pour le secteur de la santé. L’objectif est de développer un portfolio de solutions permettant de cibler les affections cutanées telles que le vitiligo ou le psoriasis, prévenir les escarres ainsi que traiter efficacement et localement les douleurs chroniques.