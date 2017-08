Festival d’Art Pyrotechnique de Cannes : la France l'emporte

Alpha Pyro (France) a remporté hier soir la Vestale d’Argent du Festival d’Art Pyrotechnique de Cannes face aux Canadiens Anglais, Autrichiens et Philippins engagés dans la compétition. Alpha Pyro remporte également le Prix du Public (2279 personnes ont voté, dont 595 pour le show français). Deux prix qui lui ont été remis hier soir au Carlton sur la Croisette lors de la clôture de l'édition 2017, avec un feu présenté par la firme italienne Panzera. Le feu français a conquis le jury le 21 juillet en proposant un spectacle splendide où artifices et musiques ont résonné à l’unisson. Les Français ont démontré avec talent leur savoir-faire, réussissant ce que le jury a estimé être le feu parfait, avec une explosion de couleurs, un design en harmonie sur une bande son mettant à l’honneur le classique et la musique actuelle. Un sans-faute pour un feu très émouvant autour du thème de Prométhée.

Le Prix du Jury est revenu à Dragon Fireworks (Philippines). Sur le thème "Un Festival de musiques de rêve", les Philippins pour leur première participation, ont illuminé les cieux cannois, le 15 août, d’une myriade de couleurs exceptionnelles, rarement aussi diverses. L’Asie a une nouvelle fois confirmé son talent de maîtres de la poudre. Le rendez-vous est pris pour 2018, avec les firmes française et philippine qui ainsi rejoignent les quatre lauréats de 2015 et 2016. Une prochaine édition qui promet d’être haute en couleurs car les six artificiers s’affronteront, dans le but suprême d’accrocher à leur tableau de récompenses, la très disputée Vestale d’Or.