Festival de Cannes : la Réalité Virtuelle en Sélection Officielle!

La réalité virtuelle fait son entrée en Sélection Officielle du Festival de Cannes. Une entrée discrète certes, mais réelle avec la présentation dans une nouvelle section dédiée de réalité virtuelle du court métrage de Alejandro Gonzalez Inarritu. Un cinéaste mexicain loin d'être un inconnu puisqu'il a signé des films comme "Birdman" ou "The Revenant", qu'il a déjà obtenu 4 oscars, 3 golden Globes et qu'il est aussi le premier réalisateur mexicain à avoir gagné le Prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 2006 avec son film "Babel".

D'une durée de près de 7 minutes, intitulé "Chair et sable" (Carne y arena) ce court-métrage permet au "visiteur de vivre l'expérience des migrants en marchant avec eux, en pénétrant sous leur peau et au plus profond de leur cœur", a déclaré le réalisateur. Une façon pour lui d'explorer encore plus finement la "condition humaine". Lors de la conférence de présentation de la sélection, Thierry Frémaux a d'ailleurs souligné que "la réalité virtuelle est déjà un art". Cette première entrée en Sélection Officielle devrait aussi annoncer une ouverture plus large à la réalité virtuelle dans les prochains festivals.