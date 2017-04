Festival des Jardins : une grande journée champêtre en clôture

Lancé par le Département des Alpes-Maritimes le 1er avril sur le thème de "l’Éveil des sens", le premier Festival des Jardins de la Côte d’Azur se termine dimanche 30 avril par la remise du prix du public et une grande journée champêtre dans un jardin évidemment, le Jardin de l’Olivaie à Beaulieu-sur-Mer (Rue Jean Bracco). Ouvert aux paysagistes, et entreprises du paysage, aux artistes, designers, architectes, ce festival a vu, pendant 1 mois, 5 communes, Cannes, Menton, Grasse, Nice et Antibes, accueillir chacune 2 jardins éphémères. Dix projets ont concouru et trois prix ont été remis le dimanche 2 avril dernier : le prix du "jury officiel" attribué à Jardins secrets exposé à Menton; le prix du "jury presse" décerné au jardin Le Banquet de Cannes, et le prix du "jury des professionnels" revenu au jardin Mounta Cala à Nice.

A l’occasion de la cérémonie de clôture du Festival, un 4ème prix sera décerné en ligne par le public qui a pu flâner autour de ces dix jardins éphémères de 200 m² installés pendant un mois, du 1er avril au 1er mai, dans les centres-villes parmi les plus beaux sites du département. Cette remise de prix se fera dimanche à 16 heures lors d'une une grande journée champêtre organisée de 11 heures à 18 heures dans le Jardin de l’Olivaie à Beaulieu. Au programme : animation musicale "live music show 80" avec 12 artistes sur scène interprétant tous les tubes des années 80, des ateliers gratuits pour petits et grands (ateliers d’art floral, dégustation de fleurs, conférence sur les fleurs comestibles, lecture de contes "écologiques", activité sur l’éveil des sens pour les enfants de 6 à 12 ans).