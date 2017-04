Festival OFF des Jardins : visites guidées, expositions, conférences

En parallèle du concours de jardins éphémères (Festival IN), les communes des Alpes-Maritimes et Monaco proposent du 1er avril au 1er mai plus de 200 animations sur les thèmes des jardins ou de l’éveil des sens. Une idée de sortie pour le week-end pascal.

Et si vous profitiez de ce week-end pascal pour visiter les plus beaux jardins de la Côte d'Azur, voire de la Ligurie toute proche (sur la photo ci-dessus, le Domaine de la Mouissone à l'est de Grasse, avec des visites guidées). C'est en effet ce que permet le Festival OFF des Jardins de la Côte d'Azur. En parallèle du concours de jardins éphémères (Festival IN), les communes des Alpes-Maritimes et Monaco se sont mises à l’unisson pour proposer du 1er avril au 1er mai plus de 200 animations sur les thèmes des jardins ou de l’éveil des sens. Certaines communes de la Ligurie comme San Remo, Costarainera et Imperia, partenaires du projet transfrontalier de Valorisation des jardins "Jardival", se sont de plus également associées à ce Festival OFF.

Au programme, des visites guidées des plus beaux jardins de la Côte d’Azur, des ouvertures exceptionnelles, des ateliers de découverte, des expositions, des balades contées, des chasses aux œufs, des conférences… pour venir éveiller ses sens et s’émerveiller du somptueux printemps de la nature ! Faites votre choix. Toutes les animations classées par communes à découvrir en ligne sur le site web du département : cliquez ici