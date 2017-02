Festival des Jeux de Cannes : l'ouverture en grand vendredi!

C'est parti hier pour le 31ème Festival International des Jeux au Palais des Festivals de Cannes avec les premiers tournois d'échecs et de dames. L'ouverture au grand public ne se fera toutefois que vendredi à 12 heures pour trois folles journées dans l'univers des jeux, le 8ème art.

Pour les participants aux grands tournois, c'était hier, lundi, le coup d’envoi du 31e Festival International des Jeux. Les tournois de jeux d’Echecs et de Dames ont démarré leurs rondes le matin. Suivront aujourd'hui mardi ceux de Scrabble, demain mercredi les jeux de cartes, puis jeudi soir à 19 heures le palmarès de l’As d’Or sera décerné au cours d’une cérémonie au Théâtre Debussy. Pour le grand public, le salon n'ouvrira cependant ses portes que le vendredi 24 à 12 heures pour trois folles journées jusqu’au dimanche 26 février 19 heures (les professionnels pourront cependant visiter le salon en avant-première, vendredi de 9 à 12 heures). Plus de 100.000 visiteurs sont attendus sur ces trois jours. Entrée libre.

Des visiteurs qui pourront découvrir les dernières nouveautés en matière de jeux tout autant que des jeux traditionnels et grands classiques, des jeux vidéo, de simulation (jeux de rôle, grandeur nature, wargames historiques et fantastiques...), ou encore des cartes à collectionner. Au total des milliers de jeux de tout ordre avec une sélection des plus prometteurs à travers l'As d'or 2017 et les nominés qui seront mis en lumière dans le salon.

Des nouveautés aussi cette année avec le Proto Lab 2017, qui mettra en avant une centaine de créateurs de jeux qui auront ainsi l'occasion de rencontrer en direct leur public à travers des tables rondes, conférences et débats. L'espace enfants quant à lui s'agrandit d'une nouvelle zone de plus de 2.600m², ce qui porte sa surface à 7.000 m2. Nouveau également une seconde entrée publique "Côté Mer" qui par ailleurs permet un accès au nouvel espace enfants. Tout un univers de jeux, le 8ème art en action, qu'il sera possible de mieux vivre à travers le nouveau site web www.festivaldesjeux-cannes.com. Un site qui, entre autres fonctionnalités, offre sur PC ou sur mobile la possibilité à chacun de créer son programme en sélectionnant en favoris les stands qu’il souhaite visiter et les jeux à tester.