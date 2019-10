Festival des sciences de Nice : les chercheurs d'UCA au rendez-vous

Elle s'est superbement étoffée pour sa seconde édition la Fête de la Science de Nice. D'aujourd'hui vendredi à dimanche soir, des ateliers avec les chercheurs d'Université Côte d'Azur sur l'esplanade de la Colline du Château et des conférences et spectacles en ville. Au total, une cinquantaine d'événements pour mieux comprendre les dernières avancées de la recherche. Flash également sur les autres rendez-vous de la Fête de la Science dans le département.

Flash sur les laboratoires et les programmes les plus pointus menés par les chercheurs d'Université Côte d'Azur! Dans le cadre de la 27ème Fête de la Science qui s'est ouverte sur les Alpes-Maritimes en milieu de semaine et se poursuivra jusqu'au 20 octobre, UCA organise en partenariat avec la Ville de Nice, le Festival des Sciences de Nice Côte d’Azur. Il aura lieu les 4, 5 et 6 octobre. Une manifestation qui en est à sa deuxième édition et qui s'est bien étoffée avec une bonne cinquantaine d'événements dans tous les domaines où l'université azuréenne excelle comme le numérique, la chimie, l'astronomie, l'océanographie, la biologie, les mathématiques….

Le gros du programme est centré sur le week-end mais pendant plus de 2 jours, d'aujourd'hui vendredi à dimanche, les chercheurs de l’Université animeront de nombreux ateliers scientifiques en ville, sur l’Esplanade de la Colline du Château samedi 5 et dimanche 6 octobre de 10h à 17h30. Gratuit. Des conférences et spectacles, gratuits également, seront d'autre part proposés au public le vendredi 4 (aujourd'hui) à partir de 18h et le samedi 5 octobre entre 14h30 et 23h.

Quelques exemples pris dans un programme extrêmement fourni avec une cinquantaine d'ateliers, de conférences, et de projections. Pour les ateliers sur l'Esplanade de la colline du château : L’informatique débranchée avec le Laboratoire d’Informatique, Signaux et Systèmes Sophia-Antipolis (I3S); Quelles solutions face au changement climatique ? avec le Centre de Mathématiques Appliquées (CMA) - École Mines ParisTech; Le plus grand réseau de tri humain du monde, Projet GALEJADE avec Inria; Esprit (critique) es-tu là ? avec le Centre d’Analyse Zététique...

Exemples aussi de conférences : "La psychologie des théories du complot" par Paul Bertin, samedi à 14h30 à la Maison des associations Garibaldi; "La musique du temps astronomique" par Andrea Chiavassa et Charlotte Marck, de 14h-15h30 à l'Auditorium de la bibliothèque Nucéra....