Festival international des séries TV : éliminé, Cannes le fera quand même

Le ministère de la Culture n'a retenu que deux villes (Lille et Paris) dans les cinq candidatures (Bordeaux, Cannes, Lille, Nice et Paris) pour l'accueil d'un festival international des séries TV. David Lisnard, maire de Cannes, estimant qu'il s'agit "d'un enjeu stratégique vital pour l'économie de la ville" avait pris les devants annonçant voilà quelques jours qu'il organiserait cet événement quel que soit le choix du gouvernement. Première édition au palais des festivals, en avril 2018 en parallèle du MIPTV.

Cannes éliminé de l'appel à candidatures du ministère de la Culture pour l'accueil du festival international des séries TV. Le gouvernement a annoncé mercredi en effet que, parmi les cinq villes candidates en lice (Bordeaux, Cannes, Lille, Nice et Paris), seules Lille et Paris ont été retenues pour la phase terminale. Dans un communiqué, le ministère de la culture explique le choix du jury. Celui-ci estime que "Lille semble en mesure de réussir la mise en œuvre d’un événement décentralisé à fort rayonnement européen, proche du public. La candidature de Paris s’inscrit dans le développement réussi depuis sept ans d’un événement reconnu alliant succès public et soutiens professionnels au plan mondial.

"Le projet de Cannes, est-il ajouté, comporte des lacunes au plan éditorial au regard des deux dossiers de candidatures précités. Les projets de Bordeaux et de Nice ne présentent pas un degré de maturité suffisante pour monter un tel évènement dès 2018." Cannes avait déjà cependant pris les devants. Il y a quelques jours en effet, David Lisnard, le maire LR de la ville du cinéma avait indiqué qu'il organiserait un festival des séries, quel que soit le choix du gouvernement déclarant qu'il s'agissait d'"un enjeu stratégique vital pour l'économie de la ville".

Ainsi le premier "Cannes des séries" est déjà programmé en partenariat avec Reed Midem, l'organisateur des grands salons cannois, en avril 2018 en marge du MIPTV, le marché international des programmes audiovisuels. Mais, faute d'un aval du gouvernement, cette nouvelle manifestation qui se veut le pendant du festival du film pour les séries TV, ne bénéficiera ni de fonds public, ni de l'appui politique qui a permis au Festival de Cannes, de devenir le plus grand festival de cinéma du monde. Un festival qui fêtera cette année son 70ème anniversaire.

