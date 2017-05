Festival Vidéo Innovation : Valbonne Sophia Antipolis remet ses prix

La ville de Valbonne Sophia Antipolis remet ce soir à 18 heures au Pré des Arts, les prix de son Festival Vidéo Innovation. Il s'agit d'un concours vidéo ouvert aux collégiens et lycéens sur le thème "L’innovation hier et demain à Valbonne Sophia Antipolis", concours qui vise à sensibiliser les jeunes aux enjeux des évolutions scientifiques et aux opérations de célébration des 500 ans du village de Valbonne et des 50 ans de la technopole de Sophia Antipolis en 2019. Les participants avaient à réaliser un clip vidéo ou un power-point accompagné d’un commentaire enregistré, et étaient invités à réfléchir et à s’exprimer sur ce sujet, dans un style créatif, direct et personnel.

Les prix seront remis en présence d'Emmanuel Ethis, recteur de l'Académie de Nice, Christophe Ettore, maire de VSA et Marc Daunis, sénateur.