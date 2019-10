Fête de la Science : découvrez à Juan le monde de Sophia

Le temps d’un week-end, les 19 et 20 octobre au Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins, les organismes de formation et de recherche, les associations, les startup et les grandes entreprises vous feront découvrir les dernières technologies et innovation de la technopole à l'occasion de la 5ème édition du Village des Sciences et de l'Innovation. Sophia Antipolis vient à vous.

Un concentré de la technopole qui vient à vous ! C'est ce qui a fait le succès du Village des Sciences et de l'Innovation qui s'installera pour une 5ème édition au Palais des congrès d'Antibes Juan-les Pins les samedi et dimanche 19 et 20 octobre. Entrée libre et gratuite. Organisé en partenariat avec Sophia Club Entreprises et l’Université Côte d’Azur dans le cadre de la Fête de la Science, cet événement est devenu un rendez-vous annuel à ne pas manquer pour les simples curieux, comme pour les passionnés de science et de technologie, petits et grands.

Le temps d’un week-end, les organismes de formation et de recherche, les associations, les startup et les grandes entreprises se mobilisent afin de partager avec vous leur passion, leur savoir-faire, et de vous présenter les dernières innovations. Au programme des conférences avec les plus brillants chercheurs, des animations et des stands. Et puis, cinquantenaire oblige cette année, une exposition en cerise sur le gâteau : celle de "Sophia Antipolis : 50 ans de recherche et d’innovation", installée sur le parvis du Palais des Congrès.

Difficile de nommer tous les grands acteurs sophipolitains qui seront présents à Juan. Pour l'exemple quelques noms et ce que chacun mettra en avant : Amadeus avec le voyage du futur, Air France et la technologie blockchain, Orange sur l'Intelligence artificielle et la maison connectée, Renault Software Labs sur le véhicule autonome, Qualcomm sur la 5G, Ellcie Healthy sur les lunettes connectées, Inria sur les sciences du numérique, les algorithmes, I3S sur le "machine learning", la médecine personnalisée, le deep learning, SKEMA sur la biodiversité Marine…

A noter également un "parcours kids" monté autour des stands qui propose des animations particulièrement adaptées aux plus jeunes et tout un programme de "causeries place du village" animé par des chercheurs où il sera question du 3IA (Institut interdisciplinaire d'Intelligence Artificielle), de neurosciences, de 5 G, du véhicule intelligent ou encore de l'espace. Le meilleur de Sophia !

Voir le programme des deux journées (Pdf)

Ouverture : samedi 19 octobre de 13 à 19 heures; dimanche 20 octobre de 10 à 18 heures. Entrée libre et gratuite.