Fête de la Science : Inria, Inra et Mines ParisTech "portes ouvertes"

Trois événements exceptionnels pour découvrir trois des principaux centres de recherche de Sophia Antipolis : à l'occasion de la Fête de la Science, l'Inria (Institut national de recherche en sciences du numérique), l'Inra (Institut national de recherche agronomique) avec son Village Agrosciences et Mines ParisTech organisent une journée portes-ouvertes dimanche 7 octobre de 10 heures à 16h30.

Une belle occasion si vous voulez découvrir trois des principaux centres de recherche de Sophia Antipolis, là où s'élaborent les technologies du futur : dans le cadre de la Fête de la Science 2018, l'Inria, l'Inra et Mines ParisTech organisent une journée portes-ouverts ce dimanche 7 octobre. Une ouverture au grand public tout à fait exceptionnelle. Intelligence artificielle, robotique, imagerie satellitaire et autres à Inria Sophia, agriculture de demain dans le village Agrosciences d'Inra et le monde de l'ingénierie à Mines ParisTech : trois événements qui se cumulent sur une seule journée dans la technopole. Des centres de recherche que l'on pourra retrouver dans un autre contexte les 20 et 21 octobre au palais des congrès de Juan-les-Pins lors des deux journées de Sophia à Juan.

- Inria : les portes du site de Sophia de l'institut national de recherche en sciences du numérique seront ouvertes dimanche de 10h à 16h30. Le public est invité à rencontrer échanger, questionner les scientifiques de ce centre de recherche. Au programme les stands des équipes de recherche dont ceux sur l'intelligence artificielle, le patient numérique, la protection de la vie privée, les ondes électro-magnétiques… Mais également des expériences (interfacer son cerveau à un ordinateur, musique interactive avec son smartphone) des visites (salle anéchoïde et la halle robotique) et des animations (atelier graphes grandeur nature, espaces vidéos et espaces lecture). Inscription gratuite mais obligatoire par mail à inria-portes-ouvertes-2018@inria.fr

- Village des Agrosciences Inra : portes ouvertes de 10 à 16h30 dimanche avec au programme plus de 15 stands et ateliers, des conférences et des visites du site. Quelle était l'agriculture d'hier ? Quelle sera l'agriculture de demain ? Quels progrès ont été réalisés ? Que font les chercheurs de l'Inra ? Autant de questions sur lesquelles se pencheront, avec le public, les chercheurs de l'Inra, de l'Université de Nice Sophia Antipolis et du CNRS, présents sur le Village des Agrosciences lors de cette journée au cœur de l'Institut Sophia Agrobiotech, pôle Santé des Plantes du centre de recherche Inra Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Les scientifiques présenteront notamment aux visiteurs leurs recherches en pathologie végétale, en lutte biologique et en agronomie, pour réduire l’utilisation de pesticides (stands, visites, animations). Avec la participation des partenaires de l'Inra (Planète Sciences Méditerranée, CPIE, Société Nixe). Gratuit mais inscription obligatoire : inscriptions-sophia@inra.fr.

- MINES ParisTech Sophia Antipolis propose de faire découvrir au grand public ses activités de recherche, ses formations et ses métiers. Ouverture là aussi dimanche de 10 heures à 16h30. Les visiteurs sont invités à plonger au coeur du monde de l'ingénierie à travers une visite du centre de recherche, des démonstrations scientifiques, une exposition et des discussions et débats. Sur inscription : corinne.matarasso@mines-paristech.fr