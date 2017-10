Fête de la Science : Sophia a ouvert le bal à Juan

La Fête de la Science qui se poursuit jusqu'à dimanche 15 octobre dans les Alpes-Maritimes a commencé en fanfare ce dernier week-end avec l'ouverture du "Village des Sciences et de l'Innovation" au Palais des Congrès de Juan-les-Pins. Plus de cinq mille visiteurs sont venus à la rencontre des chercheurs et des ingénieurs de la technopole et ont exploré le futur avec eux.

La fête de la Science, qui se poursuit jusqu'au dimanche 15 octobre a commencé en fanfare, samedi au Palais des Congrès de Juan-les-Pins avec l'ouverture sur deux jours, du "Village des Sciences et de l'Innovation". Pour la troisième année consécutive, la technopole s'est déplacée à la rencontre du grand public. Ses laboratoires de recherches (Inria, Inra, IPMC, université, I3S…), ses grandes entreprises technologiques (Amadeus, SAP Lab, Accenture, Orange, Qwant…), ses start-up (Data Move, Key Infuser, Objeos…), ses associations (Telecom Valley avec son SoFab, JCE, Pôles SCS…), ses grandes écoles (EURECOM, SKEMA…) avaient une nouvelle fois répondu présent.

Et la plupart étaient venus avec des animations et démonstrations qui permettaient de visualiser la science en action. Ici des jeux, là des casques de réalité virtuelle, ailleurs des essais de robotique, des vidéos, des expérimentations, beaucoup d'écrans et d'ordinateurs un peu partout… De quoi intéresser tout particulièrement les enfants, mais également leurs parents et leurs grands-parents. Une superbe occasion de toucher du doigt ce futur qui s'invente dans la technopole et qu'il serait très difficile de découvrir sur le site, les laboratoires comme les entreprises se trouvant, d'une part, très dispersées et, d'autre part, n'étant pas équipées pour recevoir le public. Une occasion qui n'a pas été manquée avec près de 3.000 visiteurs comptabilisés samedi soir alors que le village n'avait été ouvert qu'à partir de 13 heures.

Un gros effort avait été fait cette année par les participants pour multiplier les démonstrations et les jeux sur les stands.

Flash sur le village Agrosciences à Sophia

Dans les Alpes-Maritimes, la fête de la Science ne fait que commencer. D'autres événements phares sont encore prévus. Ainsi pour Le Village Agrosciences de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA au 400 routes des Chappes à Sophia). Il sera organisé les 12, 13 et 15 octobre par le Pôle Santé des Plantes à l’Institut Sophia Agrobiotech de Sophia Antipolis, avec trois jours d’ateliers de stands et de visites des laboratoires qui ouvrent leurs portes exceptionnellement à l’Inra. Les journées des 12 et 13 sont réservées aux scolaires mais le village sera ouvert au grand public le dimanche 15 octobre, de 10h à 16h30, sur inscription (par courriel à : inscriptionssophia@inra.fr).

Villefranche : de la biologie marine à l'océanographie

Le Village des sciences marines de l'Observatoire Océanologique de Villefranche-sur-Mer accueillera les visiteurs du 13 au 15 octobre pour un long voyage de la biologie marine à l’océanographie, de la cellule aux océans du monde entier (robotique marine, méduses, micro algues, fécondation d’oursin, larves de poissons, etc.). Ils pourront découvrir les locaux et les principaux sujets d’étude et à travers le dialogue avec les chercheurs de cette station marine pluridisciplinaire

Portes-ouvertes au CEEI de Nice

A noter également, parmi les multiples initiatives, le centre européen d’entreprise et d’innovation (CEEI) de Nice qui fait une journée "portes ouvertes", demain mardi 10 octobre et accueillera trois classes de lycées de Nice (Thierry Maulnier, Les Eucalyptus et Masséna). Ou encore les laboratoires de recherche de plusieurs campus qui ouvrent leurs portes aux collégiens et lycéens à l’Université Côte d’Azur du 10 au 13 octobre sur inscription. Quant au campus Pasteur, il présentera des expériences autour des cellules et de l’ADN, tandis que le campus de Valrose ouvrira les portes des laboratoires de mathématique, de physique, de chimie, d’astrophysique et de biologie, ainsi que la bibliothèque universitaire des sciences.

Au total, beaucoup d'événements jusqu'à dimanche, de découvertes à faire que l'on pourra retrouver en ligne sur le programme : fetedelascience06.fr.