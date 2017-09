Fête de la Science : Sophia revient s'installer à Juan pour un week-end

Pour la 26ème Fête de la Science, célébrée du 6 au 15 octobre dans les Alpes-Maritimes, Sophia revient s'installer pour deux jours (les 7 et 8 octobre) au Palais des Congrès de Juan-les-Pins. L'occasion pour le grand public de découvrir le savoir-faire et les innovations scientifiques de l'une des plus belles technopoles d'Europe.

Sophia, pour la troisième fois, se déplacera à Juan-les-Pins et viendra à la rencontre du grand public. La 3ème édition du Village des Sciences et de l'Innovation, organisée par la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, en partenariat avec UCA et Sophia Club Entreprises, aura lieu le week-end des 7 et 8 octobre (de 13 à 19 heures le samedi et 10 à 18 heures le dimanche) avec un rendez-vous donné, comme les années précédentes, au Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins. Une opportunité unique pour découvrir le savoir-faire et les innovations scientifiques présentées par les entreprises, les start-up et les laboratoires de recherche de l'écosystème local. L'an dernier plus de 5.000 visiteurs étaient ainsi venus à la rencontre de Sophia.

Véritable vitrine de la technopole, ce village des sciences regroupera une soixantaine d'animations, des stands, des expérimentations, tandis que des conférences et causeries permettront de mesurer et d’apprécier la qualité des travaux des laboratoires de recherche publics et privés, des entreprises, des startups et des clubs scientifiques de la technopole.

Sophia à Juan, ce sera aussi de nouveau l'un des temps forts de la 26ème édition de la Fête de la Science du 6 au 15 octobre dans les Alpes Maritimes. Au programme également le Village des Sciences marines avec l'Observatoire Océanologique de Villefranche sur mer, le Village des Agrosciences sur le site de l'INRA (Institut national de recherche agronomique) à Sophia et plusieurs autres animations.