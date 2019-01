Filière énergie : pour un territoire éco-efficient prêt à la smart city

"Ensemble pour un territoire éco efficient, connecté et prêt à la smart city" : c'est le thème retenu pour la réunion annuelle de la filière Energie qui aura lieu le 28 février à 18 heures à la CCI Nice Côte d'Azur à Nice (20 Boulevard Carabacel). Au programme, un rappel du bilan 2018 de la filière Energie de la CCI Nice Côte d’Azur et un regard sur les ambitions 2019 et évolutions. Il sera également question des engagements communs avec les acteurs partenaires (Capénergies, EnvirobatBDM, Smart Building Alliance, FBTP/FFIE), ainsi que des prochaines dates des actions énergie. Au menu enfin, une table ronde sur "Quels sont les marchés de demain pour les entreprises de l’énergie en matière de rénovation et de construction ?"