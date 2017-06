Filière santé : premier Rendez-vous Healthtech Côte d’Azur à Sophia

Avec les Rendez-vous Healthtech Côte d’Azur, c'est un nouveau cycle de conférences et débats qu'organise la CCI Nice Côte d'Azur qui s'est attachée à structurer la filière santé sur le territoire. Le premier de ce rendez-vous est donné le mardi 27 juin, de 9h00 à 11h30 à l'Hôtel Golden Tulip à Sophia Antipolis (120 Route des Macarons) sur le thème du "marché américain : l’eldorado pour les biotech et les medtech ?". Un premier rendez-vous en partenariat avec MD 101 et avec entre autres la participation des experts In Extenso Innovation Croissance.

Le marché américain, du fait de sa taille, est une cible prioritaire pour le développement des biotech et medtech françaises. Mais comment aborder ce marché complexe ? Lors de cette matinée, des experts des questions réglementaires, de marketing, de développement commercial et de gestion des risques, ainsi que des entreprises qui viendront témoigner pour partager bonnes pratiques, points de vigilance et retours d'expérience.

Programme

- 9h00 : Introduction : Le marché biotech / medtech US, chiffres-clés, principaux clusters avec Mathieu Cynober, In Extenso Innovation Croissance

- 9h15-10h45 : Table ronde animée par Coralie Bouisset, Les Carnets Santé avec :

Caroline Lene , MD101 Consulting - Expert en stratégie réglementaire US (510k, De novo)

, MD101 Consulting - Expert en stratégie réglementaire US (510k, De novo) Guillaume Viallaneix , MedTech Momentum, Inc. – Société américaine (Floride) spécialisée dans l’accès au marché US (Business Development, Marketing)

, MedTech Momentum, Inc. – Société américaine (Floride) spécialisée dans l’accès au marché US (Business Development, Marketing) Arnaud Butzbach, co-fondateur de MEDIAN TECHNOLOGIES – Retour d’expérience sur le marché américain d’une medtech locale

co-fondateur de MEDIAN TECHNOLOGIES – Retour d’expérience sur le marché américain d’une medtech locale Frédéric Nouaille, Audit et Risk Solutions – La gestion des risques sur le marché américain

Audit et Risk Solutions – La gestion des risques sur le marché américain Gavin Spencer, Nicox – Retour d’expérience : le rôle des investisseurs américains et l’impact des décisions de la FDA sur la stratégie globale de l’une des plus anciennes biotech azuréennes

- 11h00 : L’accompagnement CCI International avec Julie Thuet, CCI International

- 11h10 : Le partenariat Eurobiomed – Biocom, un levier pour faciliter le développement des biotech-medtech à San Diego avec Camille Sumner, Eurobiomed

- 11h30-13h30 : Cocktail déjeunatoire et RdV B2B avec les experts présents (sur inscription)