Filières : huit start-ups azuréennes à MEDICA, salon mondial de la santé

Les huit entreprises retenues Participeront ainsi à ce rendez-vous - B2bot : L’intelligence artificielle au service des personnes malvoyantes. www.B2bot.net - Centre d’Innovation et d’Usages en Santé : l’accélérateur d’innovation dans le domaine médical www.ciusante.org - Clarteis : Développement de dispositifs médicaux dont le principe actif est la lumière. Les produits développés s’adressent principalement aux dermatologues et médecins esthétiques. www.clarteis.com - CODESNA : Evaluer l’équilibre physiologique et le risque de stress chronique d’une personne par une analyse de sa Variabilité Cardiaque en 2 minutes www.codesna.com - EKINNOX : Dispositif médical d’analyse de la marche pour assister le personnel soignant en rééducation et lui permettre d’avoir un meilleur suivi de l’état de santé du patient et à obtenir davantage d’informations objectives dans le but d’adapter les thérapies. www.ekinnox.com - Ignilife : Réinvente la prévention et le suivi médical. Il s’agit d’une plateforme de coaching mobile santé qui offre une immersion nouvelle, étonnante, conçue pour permettre aux personnes d'agir dans toutes les dimensions de la clinique préventive, de l'hygiène de vie et de l'émotionnel. www.ignilife.com - SmartEar : Le son que l’on voit. Simple d’utilisation et transportable, SmartEar écoute les sons au sein de l’habitat et dans le lieu de travail, les retransmet immédiatement en flashs lumineux et notifications sur smartphone. Il permet de visualiser en temps réel les sons qui vous entourent. www.smartear.fr