Finale française de Get in The Ring : l'Award Show à ne pas manquer !

Ce sera le temps fort de la finale française de Get in the Ring, l'événement à ne pas manquer ! L'Award Show, mercredi 10 octobre de 16 à 18 heures au Casino Terrazur à Cagnes-sur-mer propulsera sur un ring les startups les plus prometteuses. Suivant leurs catégories (Lightweight, Middleweight et Heavyweights, en rapport avec leurs tailles et la hauteur des levées de fonds attendues) elles s’affronteront sur le ring en 5 "rounds" de 30 secondes devant un jury d’investisseurs et de donneurs d'ordres. A la clé, un ticket pour participer à la finale internationale au printemps 2019 et représenter la France.

Cette 4ème finale française de Get in the Ring sera suivie d'une soirée de prestige qui réunira dans une ambiance conviviale les créateurs de start-up avec les représentants de grands groupes, accélérateurs et investisseurs. Inversion des pratiques habituelles : ce ne seront pas au cours du dîner les porteurs de projets qui auront à "pitcher", mais ceux devant qui ils ont traditionnellement à pitcher. Les responsables de grands groupes, investisseurs, ont été invités à se mettre en mode Reverse Pitch BA06 pour présenter en 1 minute et 30 secondes leurs programmes d’accompagnement, d’accélération ou d’Open Innovation … Et comme dans toute bonne compétition, il y aura un trophée : celui du meilleur reverse Pitch qui sera décerné en fin de soirée.