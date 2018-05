Finance & Gestion : Delphine Resegotti, DAF azuréenne de l'année!

Directeur Administratif et Financier de Paragon ID (anciennement ASK à Sophia Antipolis), Delphine Resegotti est la lauréate 2018 du Trophée Finance & Gestion de la DFCG Côte d'Azur. Elle a reçu son prix mardi soir lors d'une cérémonie au Park Lenôtre à Mougins en présence de plus de 200 chefs d'entreprises et membres de l'association des Directeurs Financiers et Contrôleurs de Gestion.

Directeur Administratif et Financier de Paragon ID, Delphine Resegotti devient la 8ème lauréate du Trophée Finance & Gestion de la DFCG Côte d'Azur ! Elle a reçu son prix mardi soir à l'occasion de la journée de gala que la branche azuréenne de l'association des Directeurs Financiers et Contrôleurs de gestion organisait à Mougins, au Park Lenôtre. Anciennement ASK, la société installée à Sophia Antipolis est devenue Paragon ID suite à la prise de contrôle l'an dernier du britannique Paragon. Durant 2 ans, Delphine Resegotti a piloté, en binôme avec le Directeur Général, le redressement sur différents axes prioritaires : renégocier les dettes, attirer de nouveaux financements, délocaliser la production, faire face aux enjeux sociaux de restructuration tout en rassurant les analystes financiers, le marché et les régulateurs Elle a participé activement à la stratégie d'adossement industriel, encadrant les due-diligences avec de potentiels acquéreurs. Elargissant ses compétences et talents, elle a contribué à la sauvegarde d'un vrai savoir-faire technologique français. En avril 2017, a pu ainsi être annoncée la fusion entre ASK et la division Identification & Traçabilité de Paragon Group, donnant naissance au nouveau groupe Paragon Identification. Deux autres directeurs financiers avaient été également nominés pour ce titre de DAF de l'année azuréenne : Stéphane Vedrenne, de SICO Groupe et Thomas Defrasne, Directeur Financier Régional de Cogedim. Avant la remise des prix a eu lieu une conférence sur le thème de l’évolution de l’Homme et des organisations, suivie d'une table ronde, le tout animé par Pascal Picq, célèbre paléoanthropologue, maître de Conférences du Collège de France. La journée s'est clôturée par un cocktail dînatoire au milieu d'une exposition de sculptures et de projections numériques. Voir l'article sur WebTimeMedias : "Finance&Gestion : qui sera le DAF azuréen de l'année ?"

