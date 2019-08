Financement : la French Tech Côte d'Azur accueille le Fundtruck

Une occasion pour les startup innovantes en recherche de financement entre 100.000 et 10 millions d’euros : le passage du Fundtruck à Nice, le 26 septembre prochain. La FTCA (French Tech Cote d’Azur) accueille en effet le célèbre camion de financement qui en est à sa 5ème saison. Le Fundtruck est un concours national qui vise à promouvoir l’entrepreneuriat en France et à accroître la visibilité des jeunes entreprises innovantes. Depuis 4 ans, le camion sillonne ainsi les routes pour dénicher et récompenser les pépites françaises, à Paris et en régions.

Le concours Fundtruck s’adresse aux jeunes entreprises françaises envisageant une levée de fonds à court ou moyen terme. Les finalistes seront sélectionnés soit sur dossier suivant des critères propres à l’investissement; soit par le public qui peut voter avant chaque parcours pour sa startup favorite. Les finalistes prendront part au roadshow !

Le concept est simple, faire monter de jeunes entrepreneurs en recherche de financement à bord d’un "food truck" les emmener sur les routes de France à la rencontre des membres de l’écosystème entrepreneurial. À l’initiative de Sowefund, investisseurs, grands groupes, entrepreneurs à succès, représentants locaux et médias se retrouvent autour du camion pour un évènement unique en son genre. La grande finale s’est déroulée au Ministère de l’Économie et des Finances.

Ce camion de l’investissement passera donc par la ville de Nice le 26 septembre, Quartier Notre Dame où est désormais installé le bâtiment totem de la French Tech azuréenne. Ce passage permettra de rencontrer des acteurs clés de l'écosystème. Les plus grands fonds d’investissement seront présents dans les différents jurys. Une opportunité unique en France. À leurs côtés des Business Angels, des accompagnateurs de startups, des personnalités publiques et politiques et du grand public.

Les créateurs de startups rencontreront des acteurs qui pourraient devenir décisionnaires dans le développement futur de leur entreprise et certains pourraient même investir dans les projets présentés. Le Fundtruck compte aussi de nombreux partenaires médias comme La Poste, Media transports ou encore Widoobiz ce qui peut aider les jeunes pousses à gagner en visibilité et notoriété. D'autre part, des mentors de talent accompagneront et conseilleront pendant la journée les startups. Elles seront aidées notamment à adapter leur pitch dans le fond et dans la forme.

Les années précédentes ont coaché les participants des experts comme Olivier Mathiot, co-fondateur de Price Minister et Business Angel chevronné, Stéphanie Delestre, co-fondatrice de la plateforme pour l’emploi Qapa, Céline Lazorthes, fondatrice de la cagnotte en ligne Leetchi, Xavier Court, co-fondateur de vente-privée… Cette année encore, des grands noms de l’entrepreneuriat seront présents pour accompagner les startups.

