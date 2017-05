Floralies Antibes Juan-les-Pins : un printemps tout en fleurs

Nouveau rendez-vous, entièrement voué aux fleurs et aux jardins qui l’an dernier avait attiré près de 20.000 visiteurs les “Floralies Antibes Juan-les-Pins en fleurs” reviennent cette année à partir d'aujourd'hui vendredi 1er mai et jusqu'au 21 mai. Cette manifestation qui met en valeur divers lieux emblématiques d’Antibes Juan-les-Pins marque l’arrivée des beaux jours et distille au fil de ses animations un parfum printanier à travers la ville en fleurs. À cette occasion, 45.000 fleurs seront plantées à travers toute la cité avec un fleurissement spécifique aux entrées de ville.

Parmi les temps forts de cette manifestation, une bataille de fleurs samedi 13 mai dès 15 heures avec un défilé des chars à proximité du Pré des Pêcheurs à 16 heures, tandis que pendant trois jours, du 12 au 14 mai de 10 à 19 heures, sur le Pré des Pêcheurs également, artisans, spécialistes du mobilier de jardin et pépiniéristes collectionneurs présentent des objets et plantes sur le thème de l’innovation et de l’adaptation de nouvelles variétés à notre climat.

A noter également parmi les multiples animations celles qui se tiendront dans le parc et la roseraie de la Villa Eilenroc avec une journée porte-ouverte demain samedi de 10 à 17 heures et des promenades poétiques dans le parc samedi 20 de 9h30 à 19heures.