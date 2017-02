Foire de Nice : le plaisir de toucher les produits

Pour toutes les envies, plus de 400 exposants réunis dans un format quatre en un : c'est ce que propose du samedi 4 au lundi 13 mars la foire de Nice. Quatre lieux aussi très proches les uns des autres : la foire (meuble, déco, beauté, bien-être, gastronomie, loisirs, entretien, outils, gadgets, électroménager, artisanat, services) installée au Palais des expositions; les voitures et deux roues, sur le parvis auto du Palais des expositions; Bâtir (chauffage, climatisation, fenêtres, volets, rénovation, portes, sécurité, domotique) au Palais Acropolis; Plein air (piscines, SPA, vérandas, mobilier, décoration, entretien, motoculture, gazon naturel et artificiel) sur l'Esplanade Tassigny ...

Pas de thème cette année. La Foire internationale de Nice a cherché plutôt à braquer ses projecteurs sur les exposants. Discuter, tester, toucher les produits, avoir une vraie expérience d’achat auprès des professionnels dans tous les domaines possibles : à contre-pied d'Internet, c’est la valeur ajoutée que propose le plus gros salon de la Côte d’Azur. Un pays aussi invité comme pour les autres éditions : la Russie. A ne pas manquer également le travail des artistes Deverchère, Tramoni et Gacsi sur le thème "Il est grand temps de rallumer les étoiles" au 1er étage du Palais des expositions. Une exposition dans l'exposition!

En pratique