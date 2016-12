Fondation Sophia Antipolis : la nouvelle direction actée en janvier

Si pour la Fondation Sophia Antipolis, les avancées dans sa "refondation" ne sont pas si rapides (les statuts revisités ne sont toujours pas revenus du Conseil d'Etat), la mise en place de la nouvelle gouvernance n'en chemine pas moins. Ainsi, en cette fin décembre, le conseil d'administration s'est accordé sur un directoire de quatre membres : Claude Giafferri, Président d'Amadeus; Françoise Bruneteaux, vice-présidente de la Région PACA, déléguée à l'Economie numérique et aux nouvelles technologies; Jean-Marc Gambaudo, président de l'Université Côte d'Azur et Jean-Pierre Mascarelli, président délégué du SYMISA (Syndicat Mixte Sophia Antipolis).

Cette nouvelle direction doit être actée officiellement au début du mois de janvier 2017 tandis que Jean-Pierre Mascarelli devrait assurer la présidence de ce Directoire. Pierre Laffitte (il fêtera le 1er janvier son 92ème anniversaire), qui avait dû reprendre la présidence de la FSA à titre provisoire en juin 2014 suite au départ de Dominique Fache, serait alors nommé président d'honneur.

Quant à la Fondation, toujours sous la contrainte d'un budget très réduit, elle a repris ses activités dans le créneau qui lui a été réservé dans la nouvelle organisation sophipolitaine : le rayonnement à l'international. Elle a notamment cette année initié des rencontres avec la Chine, marquées par la venue dans la technopole de Mme Liu Yandong, quatrième personnage de l'Etat chinois et par un voyage retour avec le lancement du "China-Sophia Antipolis Executive Mentorship Programme (LeAD Sophia)" et de la plateforme physique de services de 1500m² "soft landing" à destination des startups et PME de Sophia Antipolis et du territoire, plateforme baptisée "Sophia Antipolis House of Entrepreneurship".