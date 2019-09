Formation continue à UCA : dépôt des dossiers de recevabilité VAE

Université Côte d’Azur, via son service de formation continue, propose une offre de formation continue. Elle accueille ainsi près de 3600 stagiaires adultes par an en formation continue et rappelle que les dossiers de demande de recevabilité en Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) pour l’année 2019-2020 sont à déposer avant le 19 octobre 2019 par mail à vae@unice.fr. La valorisation d’expériences professionnelles sont des préoccupations qui concernent aussi bien les particuliers en recherche d’employabilité que les entreprises en recherche de compétitivité.

Le service de la formation continue d'UCA a pour mission principale d’accueillir, d’informer et de conseiller des demandeurs individuels de formation ou de validation, jeunes ou adultes, salariés ou personnes en réorientation professionnelle. Il aide le public à finaliser un projet individuel de formation ou d’accès à un diplôme, en corrélation étroite avec une finalité professionnelle. Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires, Diplômes Universitaires, Validation des Acquis de l’Expérience, reprise d’études, formations courtes, sur-mesure ou en e-learning sont ainsi proposés dans une grande variété de diplômes dans de nombreux secteurs d’activité : du marketing digital à l’ingénierie de la santé.