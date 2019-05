Formation continue Université Côte d’Azur : inscriptions jusqu’au 31 mai

L’acquisition de nouvelles compétences, le besoin de reconversion, la valorisation d’expériences professionnelles sont des préoccupations qui concernent aussi bien les particuliers en recherche d’employabilité que les entreprises en recherche de compétitivité. Université Côte d’Azur, via son service de formation continue ASURE Formation propose aussi une offre de formation continue au plus près des besoins des publics adultes et des partenaires du monde socio-économique. Elle accueille en formation continue près de 3.600 stagiaires adultes par an .

Pour l’année 2019-2020, les candidatures ont débuté au mois d’avril et se poursuivent jusqu’au 31 mai par internet. Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires, Diplômes Universitaires, Validation des Acquis de l’Expérience, reprise d’études, formations courtes, sur-mesure ou en e-learning sont proposés dans une grande variété de diplômes dans de nombreux secteurs d’activité : du marketing digital à l’ingénierie de la santé.