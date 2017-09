Fortinet : alerte BlueBorne, malware qui se propage via bluetooth

Le malware BlueBorne devrait permettre, parfois en moins de dix secondes, de s’immiscer au sein d’équipements dotés de Bluetooth pour détourner des données, prévient Fortinet. Le leader mondial de la cybersécurité installé à Sophia Antipolis, appelle aussi à la vigilance et redoute une recrudescence dans le proche avenir des attaques liées à bluetooth.

Fortinet, leader mondial des solutions de cybersécurité hautes-performances, appelle à la vigilance vis-à-vis d’un nouvel exploit nommé BlueBorne, qui tire parti de certaines vulnérabilités Bluetooth, exposant ainsi potentiellement plusieurs milliards d’équipements à une attaque. À ce jour, il n’y a aucune preuve tangible qu’un tel vecteur d’attaque ait été utilisé. En revanche, il est fort possible que de tels exploits ont été évalués en environnement de tests, et qu’ils soient rapidement opérationnels et propagés en conditions réelles.

BlueBorne est un malware hybride (cheval de Troie – ver) qui se propage via Bluetooth. Compte tenu du comportement en tant que ver, tout système infecté est susceptible d’étendre l’infection en recherchant activement de nouveaux hôtes vulnérables. Tous les dispositifs avec une fonction Bluetooth, et notamment ceux sous iOS, Android, Mac OSX et Windows, sont autant d’hôtes potentiels.

Les dommages liés à ce malware sont potentiellement très importants, le Bluetooth étant l’un des protocoles de connectivité les plus répandus et utilisés dans le monde. Les équipements électroniques sont nombreux à l’avoir adopté, qu’il s’agisse de smartphones, d’objets connectés, de smart TV et même de systèmes de surveillance résidentiels.

“La lutte contre l’exploit BlueBorne s’annonce un vrai défi, puisque le protocole de communication Bluetooth n’est pas surveillé et inspecté par la plupart des outils de sécurité réseau. Ainsi, les fonctions traditionnelles de sécurité, comme la détection des intrusions, ne seront sans doute pas capables d’identifier les attaques BlueBorne,” observe David Maciejak, Directeur des recherches sur la sécurité chez Fortinet. “Cette technologie n’a pas vraiment été une priorité pour les chercheurs en sécurité et il est donc probable que nous assisterons à une recrudescence des attaques exécutées via Bluetooth dans un avenir proche. »

Voici trois recommandations que donne Fortinet pour vous protéger, ainsi que vos dispositifs Bluetooth :