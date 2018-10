Fortinet (Sophia) rachète ZoneFox et met le "Machine Learning" au service de la cybersécurité

Grand spécialiste international de la cybersécurité dont l'un des centres de R&D se trouve à Sophia Antipolis, Fortinet a annoncé mercredi le rachat de ZoneFox. Cette société, créée en 2012 à Edimbourg, en Ecosse, s'est spécialisée dans la détection des menaces. Elle a notamment développé des solutions basées sur le Cloud et qui utilisent les technologies d'apprentissage automatique (le "machine learning") afin de mieux détecter les signaux faibles des cybermenaces et donner ainsi plus rapidement l'alerte face à des activités suspectes.

Grace à cette acquisition, Fortinet compte renforcer ses capacités d'analyses comportementales sur le réseau et les postes de travail. Les nouvelles fonctions de sécurité du poste client (endpoint) de ZoneFox viendront ainsi aider les entreprises à tirer le meilleur parti de l’apprentissage automatique dans la détection des comportements suspects et leur permettront d'accélérer la prise en charge des menaces internes. "En intégrant notre solution avec la Security Fabric de Fortinet, nous pourrons répondre à la plupart des challenges complexes que rencontrent les clients en matière de sécurité réseau" a expliqué de son côté le Dr Jamie Graves, fondateur de ZoneFox.