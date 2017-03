Forum Rise Up! 2017 à Nice : les défis de la finance alternative

Une journée pour (re)découvrir la finance responsable et l’entrepreneuriat social: c’est ce que propose Rise Up! un forum sur la finance responsable et l’ESS, l'Economie Sociale et Solidaire, qu'organise le 14 mars de 8h30 à 19h30 l’association étudiante Develop EDHEC Social Business sur le campus de Nice de l'école. Pour l'association, il s'agit de mettre en avant la microfinance, la finance responsable et l’entrepreneuriat et montrer que ce sont des solutions concrètes pour l’avenir.

Le forum s’ouvrira à 8h30 par une présentation de l’EDHEC Business School réalisée par Dominique Serio, professeur de droit et responsable de l’incubateur EDHEC Young Entrepreneurs Nice. Un débat sur la microfinance aujourd'hui sera ensuite organisé entre Philippe Guichandut, directeur du pôle Développement de la Finance Inclusive de la Fondation Grameen Crédit Agricole , et Jean-Michel Servet , docteur en économie, spécialiste de l’économie sociale et du développement. Pour conclure cette matinée, une conférence sur l’Impact Investing sera menée par Julien Fortin, Directeur du Développement de la Caisse Solidaire .

L’après-midi, les participants pourront choisir de participer à deux ateliers ayant pour but de leur faire découvrir l’entrepreneuriat social. Le premier atelier dont la méthodologie a été mise au point par la communauté MakeSense est appelé “hold-up”. Son objectif est de générer des solutions au problème d’un entrepreneur social. Le second atelier est une simulation de création d’une start-up sociale, qui vise à montrer qu’une entreprise peut apporter une solution concrète à un problème social.

Nouveauté de cette édition : la conférence de 18h, pour clôturer la journée. Animée par Laurence Moret, vice-présidente de Finansol et Directrice de la Presse et des Partenariats Institutionnels au Crédit Coopératif, cette conférence ambitionne d’apporter des éléments de réponse à la question suivante : “Que peut-on attendre de la finance responsable aujourd’hui ?”.