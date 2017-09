Forum à Sophia: autoconsommation solaire pour les entreprises

Produire pour consommer son électricité solaire : c'est le message que le Forum Régional Autoconsommation Solaire va adresser aux entreprises et développer jeudi 21 septembre de 8h30 à 13 heures à l'Adème, Sophia Antipolis (500 route des lucioles). Pour une entreprise, l'autoconsommation (consommer l'énergie que l'on a produit soi-même) permet de réduire sa facture d’électricité en couvrir une partie de ses besoins énergétiques par sa propre production d'énergie renouvelable. Et sur la PACA et donc dans les Alpes-Maritimes, région ensoleillée, le photovoltaïque est tout particulièrement désigné.

Par exemple, les entreprises qui équipent la toiture de leur entreprise ou de leur parking de panneaux photovoltaïques peuvent ainsi produire de l’énergie solaire. Cette électricité verte est transformée en courant alternatif qui vient alimenter les appareils électriques (chauffage, électroménager…) lors des heures ensoleillées. Pour les professionnels, l’autoconsommation est adaptée aux grands bâtiments du secteur tertiaire qui ont une dépense constante d’énergie (production de froid, process industriels gourmands en énergie, serveur, recharge de véhicule électrique…).

C'est ce qui explique que la CCI Nice Côte d’Azur soit l'organisateur de ce forum régional avec Enerplan et avec le soutien de Flexgrid, le programme d'industrialisation des Smart Grids. Il s'agit au long de la matinée, d'apporter des informations et conseils sur les modalités de déploiement du solaire photovoltaïque en autoconsommation et présenter des retours d’expériences. L'occasion aussi pour les entreprises qui souhaitent s’engager dans l’autoconsommation de pourvoir échanger avec les professionnels.