France Digitale Tour à Nice : le rendez-vous du Venture Capital

Le France Digitale Tour fait escale à Nice demain mercredi 4 décembre de 13 heures à 21h30 dans les locaux de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur (455 Promenade des Anglais). Cette édition niçoise est accueillie par la Métropole Nice Côte d’Azur en partenariat avec la Cecaz, la French Tech Côte d’Azur Région Sud, la CCI Nice Côte d’Azur et Bpifrance. France Digitale Tour, qui a programmé 8 étapes en 2019 sur la France, organise la rencontre entre les meilleurs VCs et les startups prometteuses d’un territoire dans l'objectif de faciliter les levées de fonds et les échanges.

Au programme du rendez-vous de Nice :

Une MASTERCLASS sur la relation entrepreneur.e / investissement ouverte à toutes et tous

Des rencontres entrepreneur.e.s investisseur.e.s au format "speed-business meetings" de 15 min (startups/VCs)

Des astuces et documents envoyés aux inscrits de chaque étape

Un cocktail dinatoire de networking startups / investisseurs / corporates

Exemples de fonds présents donné par les organisateurs : 360 Capital Partners, BlackFin, Bpifrance, Breega, daphni, Entrepreneur Venture, Hi inov, Investir&+, Iris Capital, ISAI, Kerala VC, LITA.co, M Capital Partners, MAIF Avenir, Orange Digital Ventures, Partech Partners, Ring Capital, Seventure Partners, Techstars, Ventech, XAnge – SPI.