France Hélices joue le label "Made in Cannes"

Plus régional que le "Made in France", plus local que le "Made in Côte d'Azur", il y aura maintenant le "Made in Cannes". Le lancement devrait avoir lieu demain jeudi 23 février à 11 heures avec la première gravure du label "made in Cannes" sur les équipements nautiques produits, commercialisés et exportés par l’entreprise cannoise "France Hélices", numéro 1 français de la construction d’hélices marines et comptant parmi les leaders mondiaux de la propulsion navale. Une opération qui se fera en présence de David Lisnard, maire de Cannes, Paul Bezzi et Laetitia Bezzi, respectivement fondateur et présidente-directrice-générale de France Hélices.

Créée en 1977 et installée à Cannes La Bocca (allée des Gabians), France Hélices vient d’être labellisée entreprise du patrimoine vivant. La société fête aussi cette année ses 40 ans et compte 41 salariés au total, dont 27 sur le site de Cannes. Avec plus de 20 000 hélices commercialisées chaque année, elle entend promouvoir sa ville et son savoir-faire sous la mention "made in Cannes" qui sera ainsi apposée sur les unités produites et destinée notamment au marché international.

Le lancement du label donnera l'occasion d’une visite de la chaîne de fabrication en pleine activité et d'un point sur les pistes de développement des activités de ce fleuron de l’industrie nautique alors que la Communauté d'Agglomération des Pays de Lérins travaille à la création d'une zone d'activité dédiée aux entreprises du pôle nautique.