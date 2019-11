French Tech Côte d'Azur : après le "starter", la couveuse est lancée

Les trois premiers projets de la couveuse

Trois projets seront accompagnés pendant 12 mois et viennent dessiner la feuille de route Tech for Good de la French Tech Côte d'Azur et de ses partenaires.

Permacultive. En réponse aux crises écologiques actuelles (dérèglement climatique, perte de la biodiversité, perte de la fertilité des sols)ermacultive souhaite permettre former le plus grand nombre et développer des îlots de biodiversité au sein des entreprises pour pouvoir répondre activement à ces problématiques. Depuis 2018 il diffuse, valorise, transmet et enseigne, les éthiques, principes et méthodes de conception en permaculture dans les Alpes-Maritimes. "Nous organisons des Cours Certifiés de Permaculture, des stages pratiques (permacamp), des initiations à la permaculture, des cycles de formation au jardinage écologique, compostage et lombricompostage. Nous avons aussi apporté notre expérience pour de la conception et du conseil en aménagements écologiques pour des projets à destination de particuliers et d’entreprises", précisent les fondateurs.

"Potager en ville" (potagers composteurs autonomes à Nice). Spécialiste de l'agriculture urbaine Potager en ville se positionne comme un acteur incontournable associatif et citoyen en faveur d’un territoire durable résilient et innovant depuis 2016. Ses fondateurs partent du constat que notre territoire et nos villes ne sont pas suffisamment résilientes pour faire face aux risques de rupture des systèmes d’approvisionnement alimentaire. Ils proposent l’agriculture urbaine comme pouvant être une solution contribuant à la durabilité des villes.