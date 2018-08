French Tech Côte d'Azur : la rentrée DDA de Cannes is Up

C'est un évènement French Tech décalé et original pour les sociétés innovantes du territoire que propose pour la rentrée l'association "Cannes is up". Le pilier cannois de la French Tech Côte d'Azur lance ainsi son premier événement DDA le 7 septembre au cœur des Iles de Lérins. Entendez par DDA Déconnectez-vous (on confisque les téléphones portables pour privilégier des échanges de la vie réelle comme cela avait déjà été fait lors de la réunion de lancement de l'association), Détendez-vous (interdiction de porter un costume, une cravate, des talons ou un tailleur !) et pour le A, Amusez-vous (des activités sportives et culturelles à partager entre professionnels !).

Sur ce programme plus de 200 acteurs innovants sont attendus. Des entrepreneurs, décideurs, investisseurs, institutionnels, journalistes et personnalités de toute la Côte d'Azur qui se réuniront pour un moment festif, convivial et professionnel dans le dernier sillage des vacances et avant le grand rush de pleine rentrée. Ce sera l'occasion de rencontrer les sociétés innovantes du territoire comme Mycoach, O’sol, monpanierbleu.com, Films 06, Brainy Up, Couleur Velvet, bluebeacon.fr, Trekcom, Cap@city, Adastra Films et bien d'autres.

Au programme, départ en bateau depuis Cannes sur les Iles de Lérins à partir de 13 heures, confiscation des téléphones sur l'île et puis diverses activités, des rendez-vous individuels, des speed meeting, du networking et des pitchs publics. Il est prévu aussi un apéro talk pour une rencontre avec Bruno Sainte-Rose, ancien ingénieur de recherche à Sophia Antipolis et aujourd'hui chef de l'équipe modélisation de "The Ocean Cleanup", une fondation qui développe des technologies permettant de nettoyer le plastique flottant à la surface des océans (un véritable fléau pour l'environnement marin). Cela pour le côté business. Pour le côté "fun" suivront dans la soirée un buffet barbecue et une soirée DJ. Rentrée au port à 23 heures par bateau, mais ceux qui voudront rester pourront dormir sur l'île dans les dortoirs du Fort Sainte-Marguerite.