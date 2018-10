French Tech Côte d'Azur : une fin d'année active...et originale

Master Classes sur l'IA avec SOPHI.A, workshop Elle Active pour aider les femmes à se réinventer, soirées French Tech à Grasse et à Cannes, session Bringing Fuckup Nights (FUN) à Nice autour du rebond entrepreneurial : les quatre piliers (Cannes, Grasse, Nice, Sophia) de la French Tech Côte d'Azur s'activent. Flash sur l'agenda.

Master Classes sur l'IA dans le cadre de SophIA Summit, soirées French Tech à Grasse et à Cannes (Cannes is up, l'association cannoise French Tech invite à l'occasion deux grands parfumeurs grassois Molinard et Robertet, signe de l'interaction entre les territoires numériques de la Côte), un workshop Elle Active et une soirée sur le rebond entrepreneuriale organisée par Nice Start-up et BA 06 à Nice, cela en attendant le Noël de la French Tech à Sophia : l'association French Tech Côte d'Azur s'active avant la fin de l'année. Vient également s'ajouter dans ce programme une opportunité d'échange avec des entreprises serbes du numérique ! Autant de dates à noter dans votre agenda French Tech.

- 7 novembre : Partenariat French Tech CA - Master Classes sur l'IA dans le cadre de SophIA Summit. Telecom Valley propose 2 sessions de 3 masters classes gratuites sur l'Intelligence artificielle.

En savoir plus

- 29 novembre @18h30 : La 4ème soirée French Tech by Pays de Grasse à l'espace Louis Lions ! Le thème : Let’s Start-up ! Venez rencontrer des étudiants qui ont entrepris directement après leurs études ou comment la génération Y façonne l’économie de demain. Studeal, Bee Shary, Bieropolis et Wibes Shoes viendront partager leurs expériences. Tarif 12 euros (tarif étudiant 5 euros).

Infos et inscription : contact@club-entrepreneurs-grasse.com.

- 6 décembre @18h30 : Evénement French Tech CA by Cannes Is Up ! Molinard et Robertet viendront vous challenger à travers trois épreuves olfactives en équipes pour tisser des liens. Mais attention on vous met de suite au parfum : la seule règle sera "DDA" pour déconnectez-vous, détendez-vous et amusez-vous !

+ d'infos sur cannesisup.com

- 3 Décembre @14h00 : Partenariat French Tech CA - Les Workshop Elle Active ! Avec le soutien de l’Oréal Paris, ELLE Active, sont des forums, organisés à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse et maintenant à Nice. Leur objectif est de promouvoir le travail des femmes et booster leur vie professionnelle. La French Tech CA animera l’atelier "Convaincre les investisseurs". Le workshop à lieu à la Villa Masséna, 65 rue de France, à Nice.

+ d'infos : https://forumelleactive.elle.fr

- 4 décembre : Partenariat French Tech CA pour une opportunité d'échange avec des entreprises serbes du numérique ! Le 4 décembre prochain lors de la visite d'Emmanuel Macron à Belgrade, les entreprises du numérique de la Côte d’Azur pourront avoir l’opportunité d'échanger avec des entreprises serbes du numérique. Le co-financement de la mission est en cours d’investigation. L'association recherche 7 à 8 entreprises.

Si des entrepreneurs sont intéressés, contacter Jessica Pellegrini - 06 51 82 09 49.

- 7 Décembre @18h30 : Partenariat French Tech CA, Nice Startups et BA06 pour une session Bringing Fuckup Nights (FUN), le rebond entrepreneurial ! Les FuckUp Nights sont une série d’événements organisés dans le cadre d’un mouvement international, née à Mexico en 2012, ayant pour objectif de favoriser, d’une manière décalée, le partage d’histoires autour de l’échec professionnel. Nice accueille cet évènement sur le thème de la TECH. Ce sera l’occasion pour rompre avec le tabou de l’échec, Faciliter l’échange des connaissances et apprendre de ses erreurs et celles des autres dans une ambiance chaleureuse.

+d'infos : https://fuckupnights.com