French Tech Grasse : comment réussir sa levée…de clients

Start-up, vous n'avez pas (toujours) besoin de levée de fonds : c'est le message qu'adresse la branche Pays de Grasse de la French Tech Côte d'Azur en prenant pour thème de soirée de rentrée "Comment réussir sa levée de…clients ? Ou comment décoller sans réaliser de levée de fonds". Organisée par le Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse, elle aura lieu le 27 septembre de 18 à 20 heures à l'espace Louis Lions à Grasse et sera animée par quatre entrepreneurs qui apporteront le témoignage de success stories : Thierry Souvay, Entrepreneur et cofondateur de Delamaison.fr, Marie Delphine Sanchis, Directrice commerciale SMSFactor, Dimitri Schreiber, Gérant du BET Ogeo et Michel Gschwind, Président du groupe Areco.

Pour s'inscrire : cliquez ici (participation 12€)