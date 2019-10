French Tech Grasse : une soirée sur la disruption technologique

"De l'industrie traditionnelle à la disruption technologique" : c'est le thème de la soirée French Tech Côte d'Azur qu'organise le Pays de Grasse le 7 novembre à partir de 18 heures dans les locaux de la pépinière InnovaGrasse, (Espace Jacques-Louis Lions, 4 traverse Dupont). Comment gagner sur vos marchés par l'innovation technologique? Dans un monde qui change, la clé pour croître dans l'économie digitale d'aujourd'hui, c'est de placer l'innovation au cœur de l'entreprise. Cette soirée organisée par le Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse est l'occasion d'échanger avec trois visionnaires qui ont parié sur l'innovation pour s'imposer face aux leaders mondiaux.

Il s'agit de Laurent Coyon, Pdg de Savimex, Marcel Ragni, Président du Groupe Ragni et de Patrick Zuchetta, Président et fondateur d'Able Technologies. Le débat sera animé par Amanda Etheridge et Guilllaume Arthuis.