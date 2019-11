French Tech : soirée DDA diététique et gastronomique à Cannes is Up

Des rendez-vous toujours originaux pour Cannes is Up, la branche cannoise de la French Tech Côte d'Azur. Après son DDA de rentrée (DDA pour "Déconnectez-vous, Détendez-vous, Amusez-vous") sur l'île Sainte-Marguerite, l'association organise une soirée networking autour de la diététique gourmande et la gastronomie épicurienne. Ce nouveau rendez-vous est donné le 26 novembre, de 18h30 à 22h30 , à l'Espace Euro-Aptitudes à Cannes (58 rue Georges Clémenceau). Deux ateliers culinaire et de dégustation de vins autour duquel les participants se retrouveront et échangeront seront animés par Ysabelle Levasseur, diététicienne-nutritionniste et Joan Brest. Ce dernier s'occupera de la dégustation de vins bio des crus classés du Château Roubine pour agrémenter la recette surprise de la soirée.

Et comme pour les autres DDA de Cannes is Up, pas de cravates, de costumes, de talons et pas de téléphones portables (ils sont temporairement confisqués à l'entrée) pour assurer un business networking décontracté.