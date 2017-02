French Tech Ticket : "Shoe Hunter", le projet d'une étudiante de SKEMA

Etudiant e ambassadrice du MSc Entrepreneurship & Innovation de SKEMA Business School, Rosario Pose a été sélectionnée pour rejoindre la promotion 2 du programme FrenchTech Ticket. De nationalité argentine, designer industriel, elle a souhaité après 4 années d'expérience professionnelles en Argentine, suivre le MSc EI de SKEMA choisi parmi une liste de MSc "référencés" par le ministère de l'éducation argentin. Rosario ainsi a développé "Shoe Hunter" pendant ce MSc, un projet de réalité virtuelle qui permet de commander des chaussures en ligne à sa taille et ainsi d’éviter les trop fréquents retours à la marque qui peuvent représenter jusqu’à 30% des achats en ligne. La qualité du projet "Shoe Hunter", lui a permis d’être en juillet 2016 parmi les lauréats retenus pour participer à la European Innovation Academy à Nice et enfin d’être sélectionnée pour participer au French Tech Ticket.

Cette sélection lui apporte 47.000 € de financement, l’accès à un programme d'accélération et 12 mois offerts d'incubation dans l'un des 41 incubateurs certifiés, comme l'Incubateur PACA-EST de Sophia Antipolis où le projet Shoe Hunter sera incubé.

"Début novembre, nous avons été informés par la commission du jury que nous étions sélectionnés parmi 200 finalistes et que nous avions une réunion Skype comme dernière procédure de sélection" se souvient Rosario Pose. "Les membres de l’équipe étaient dans trois villes différentes pour cette présentation qui a donc eu lieu en "triplex". Mais tout s'est bien déroulé et nous avons pu convaincre le jury de la solidité du projet et de notre motivation pour le faire réussir!

L’attente du verdict nous a semblée interminable, mais le résultat est tombé mercredi 7 décembre. Nous étions prêts. C'est un honneur pour nous d'être incubés au sein de l’incubateur Paca-Est, à Sophia Antipolis, là où tout a commencé pour moi au sein du MSc Entrepreneuship & Innovation à SKEMA."