FrenchWeb 500 : cinq start-ups azuréennes dans le Top 300

Tequila Rapido (Nice), Teach on Mars (Sophia), le groupe VIP 360 (Sophia), 360&1 (Nice) et Web2Roi (Nice) : ce sont les cinq sociétés azuréennes qui figurent dans le Top 300 de l'édition 2018 du FrenchWeb 500, classement des entreprises françaises de la tech dévoilé lundi place Vendôme à Paris. L'agence de communication Tequila Rapido, fondée à Nice en 1989 par Toufik Lerari et implantée à Paris, est la première azuréenne (136ème) de ce palmarès qui brasse à la fois de très gros acteurs de la tech tricolore (Cdiscount, Seloger.com, Vente Privée…) et de petites start-ups.

Dans l'ordre de ce palmarès 2018, suivent :

208ème- Tech on Mars, la plateforme de formation sur mobile de Vincent Desnot, co-fondateur et Pdg.

237ème - le groupe VIP 360 de Frédéric Soler et Kevin Soler, premier réseau de franchises en solutions de communication interactives,

277ème - 360&1, fondée il y a deux ans par Olivier Ricard autour de solutions de web analytique et d'automatisation de la publicité online pour les acteurs du tourisme en commençant par l'hôtellerie.

278ème - Web2Roi, l'outil d'optimisation du Marketing Digital et du Search Engine de Damien Berenger et Yves Vincent.