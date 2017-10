Galderma : Christian Estrosi apporte son soutien aux salariés

"J’apporte tout mon soutien aux salariés. J’ai souhaité saisir le gouvernement pour demander que soit expertisé le remboursement des aides perçues par l’entreprise. En effet, Nestlé Skin Health a bénéficié depuis trois ans de 68 millions d’euros de Crédit Impôt Recherche, sans compter les autres dispositifs, comme le Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. Elle est, du fait même de ces aides, comptable de l’utilisation de ces fonds et doit manifester un comportement exemplaire auprès des salariés". C'est ce qu'a déclaré Christian Estrosi, maire de Nice et président de la Métropole après avoir reçu vendredi à Nice les représentants du personnel de la société.

C'est la première intervention politique officielle sur le sujet depuis l'annonce brutale de la fermeture du site de Galderma R&D / Nestlé Skin Healthf à Sophia Antipolis et la relocalisation d’une partie de l’activité en Suisse, fermeture assortie de la suppression de 450 postes sur la technopole. Le président de la Métropole a également souhaité "saisir le Préfet des Alpes-Maritimes afin que les représentants des salariés soient reçus et accompagnés et bénéficient ainsi de la protection de la loi et de l’Etat dans cette situation si difficile humainement".