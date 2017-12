Galderma-Nestlé : le "mannequin challenge" des salariés fait le buzz

Ils savent frapper fort visuellement et jouer les nouveaux médias, les salariés de Galderma de Sophia Antipolis, site de R&D que la maison-mère, Nestlé a décidé de fermer. Après le "haka" de début novembre à travers lequel ils exprimaient leur colère et leur incompréhension face à une décision abrupte, ils viennent de réaliser un "mannequin challenge". Il s'agit d'une courte vidéo où sont filmés des personnages figés dans une position parfois improbable, le tout accompagné d'une chanson. Ici, les personnages sont en blouse blanche ou bleu, ils portent des masques de "smiley" et sur une vidéo de 2'48, ils expliquent en image, sans une parole, le drame social qu'ils vivent aujourd'hui. Histoire de ne pas se faire oublier à l'entrée des fêtes de fin d'année.