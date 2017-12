Galderma-Sophia : CCI et CASA prêts à reprendre une partie du site

Dans les délicates négociations engagées entre Nestlé, propriétaire de Galderma, et le territoire, une nouvelle possibilité a été avancée hier par Jean Leonetti, président de la CASA (Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis) : un rachat d'une partie du site de Galderma par la CASA et la CCI Nice Côte d'Azur. La logique ? "Nous avons retenu que Galderma ne se délocalisait pas mais qu'il cessait une activité" (les pommades) a rappelé le président de la CASA. "Nous sommes aussi d'abord très vigilants à la façon dont sont traités les salariés dont les postes sont supprimés et sur la reprise d'activités."

Ensuite, dès l'annonce de la fermeture, une cellule de crise a été montée avec Team Côte d'Azur, la CASA et les services de l'Etat. "Nous avons constaté qu'il y avait un réel besoin de locaux dans ce domaine de la santé. Par manque d'offre, nous avons dû refuser sur quelques années 12.500 m2 de biotech. Aussi, comme nous le faisons pour les start-up avec le Business Pôle 2 dans le quartier du Fugueiret, nous sommes prêts à la même opération favorisant l'accueil de biotechs ou servant de relais pour l'implantation en "soft landing" de PME ou de branches de grandes entreprises de la santé."

"Nestlé cherche actuellement un repreneur pour une partie du site. S'il le trouve, nous seront candidats pour la partie du site qui ne serait pas reprise. S'il ne trouve pas nous pouvons nous positionner sur la totalité." Le prix ? Jean Leonetti n'avance aucun chiffre. "Compte tenu des aides que Galderma a reçu par le passé, il s'agira d'un prix accessible qui permette une relance de Sophia Antipolis dans les biotechs" avance-t-il. A bon entendeur.