Galderma Sophia : une manifestation en Suisse devant le siège de Nestlé

Alors que Nestlé reste bien décidé à fermer le centre de recherche et développement de Galderma à Sophia Antipolis (550 emplois), les salariés continuent à se défendre. Ils montent manifester en Suisse, vendredi 9 février, devant le siège international du groupe Nestlé à Vevey et viennent de poster sur leur chaîne Youtube une étonnante parodie de la chanson de la Reine des Neiges.

Les salariés du centre de recherche et développement de Galderma à Sophia ne veulent surtout pas se faire oublier alors que Nestlé reste bien décidé à fermer le site en septembre. Une fermeture qui laisse sur le carreau 450 personnes (plan de "départs volontaires" pour 300 salariés, hypothétique reprise de 150 personnes si un repreneur est trouvé pour le site de Sophia et 100 salariés transférés sur un autre site de Nestlé Skin Health près de Lausanne). Dernière action en date : les représentants se sont déplacés aujourd'hui lundi à Genève pour rencontrer les directions de Nestlé Europe et de Nestlé Skin Health.

Vendredi 9 février, c'est toute une délégation de Galderma Sophia qui montera en Suisse pour manifester à partir de 8 heures devant le siège international du Groupe Nestlé à Vevey. Sur leur page Facebook, les "licenciés, sacrifiés" de Galderma notent qu'ils "souhaitent par cette mobilisation, démonter leur détermination à défendre ce fleuron de la recherche française face à la décision aveugle, incompréhensible et injustifiée du groupe Nestlé."

Les salariés continuent également à se battre sur les réseaux sociaux. Sur Facebook mais aussi en vidéo sur Youtube, où ils ont ouvert une chaine et font preuve d'ailleurs de beaucoup d'imagination créative. Ainsi, après le mannequin challenge, ils ont sorti entre autres plusieurs vidéos. La dernière, sous le titre "Licenciés-Sacrifiés" est une parodie, particulièrement réussie, de la chanson de la Reine des Neiges de Disney. Autant d'occasions supplémentaires d'exprimer leur colère face à la décision inattendue de Nestlé et au gâchis qu'elle provoque .

La vidéo parodique de la chanson "Libérée, délivrée" de la Reine des Neiges