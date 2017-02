Gastronomie : Théoule fête sa 20ème Kermesse aux Poissons

C'est sa 20ème Kermesse aux Poissons, une opération unique en France, que Théoule-sur-mer a lancée, le 1er février dernier. Pendant tout le mois, jusqu'au 28 février, pas moins de 12 restaurateurs (un record !) déclineront une fois de plus avec brio les produits de la mer. Tous les jours de ce mois, ils proposent ainsi un menu "tout poisson" en 8 plats, avec plusieurs entrées chaudes et froides et plusieurs plats, fromage et dessert à un prix particulièrement attractif, vin et café inclus, (entre 50 et 70 €, selon la catégorie de l’établissement).

Les recettes du succès de cette kermesse et de sa longévité? Des produits de qualité, pas moins de 50 variétés de poissons et crustacés, des menus inventifs, des prix raisonnables offerts avec un accueil agréable ont assuré le succès de l'opération au fil des ans. Un succès qui ne devrait pas se démentir pour le 20ème anniversaire.

Participent ainsi à l'opération depuis des années déjà :

Le Bistrot de la Rague

Chez Philippe

Le Coup de Fourchette

Le Moya du Miramar Beach Hôtel

Jilali B

Le Marco Polo

L’Air du Temps

Cette année se sont ajoutés :

Aux ingrédients

Le Bistrot des Calanques

Les Frères de la Baie

Le Magellan

Le Panama

+ d'infos et détail des menus des différents restaurants participants : cliquez ici