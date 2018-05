Get In The Ring : Intellicore, ExactCure, Eventiko en finale monde

Le "business accelerator" azuréen BA06, qui avait organisé en octobre dernier à l'Azur Arena Antibes la finale française du concours de start-ups Get In The Ring, accompagnera les deux lauréats de cette édition (Eventiko et ExactCure) à la finale mondiale du concours qui aura lieu du 30 mai au 1er juin à Cascais au Portugal. Egalement du voyage, Intellicore, demi-finaliste qui avait obtenu grâce à BA06 sa wildcard dans la catégorie Heavyweight. La France sera donc présente dans les 3 catégories de la compétition : Lightweight (ExactCure), Middelweight (Eventiko) et Heavyweight (Intellicore) pour augmenter les chances de revenir avec un titre mondial !

Cette finale réunira les vainqueurs des différents pays avec plus de 150 startups présentes. Au programme : workshops, rencontres avec des grands groupes et des investisseurs, battles de pitchs et beaucoup de networking.