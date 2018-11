Gouvernance start-up : pourquoi se doter d'un "advisory board"?

"La gouvernance dans les startups : pourquoi se doter d’un (advisory) board ?" : c'est le thème d'une "mini-konf" organisée lundi 26 novembre de 12 à 14 heures à la pépinière InnovaGrasse à Grasse (4 Traverse Dupont) par l’incubateur PACA Est, la pépinière InnovaGrasse et l’hôtel d’entreprises scientifiques Grasse Biotech. Qu’est-ce qu’un advisory board ? Quelle est l’utilité de ce "conseil des sages" ? A quel moment et comment le mettre en place ? Autant de questions qui devraient intéresser un large public d’entrepreneurs (PME/startups) de l’écosystème et qu’Éric Dupont (société 4-boards) abordera.

Pour cela, au travers d’une présentation interactive, il reviendra en particulier sur les aspects suivants :

Les liens entre croissance et gouvernance ;

Les différents boards : leurs missions et intérêts pour la startup ;

Les critères clés d'un board utile et performant, ainsi que de sa composition ;

Le coût et les différentes manières de les construire.

Il sera également accompagné de Jean-Philippe Varnet (société Sequoiasoft). Il viendra partager ses expériences de CEO de transition et de board member, qui lui ont permis d’être au contact de la gouvernance de nombreuses sociétés.

La société 4-boards a été fondée en 2014 par un groupe de 10 CEO francophones de Californie, afin de transformer la gouvernance des start-up et PME en un partenaire stratégique de leur croissance. Elle est spécialisée dans la gouvernance et plus particulièrement les boards : leur constitution, leur renforcement ou leur management.