Grand Prix de Monaco : le duel Vettel-Hamilton en vedette

Course mythique, le Grand Prix de Monaco débute jeudi et se courra dimanche à partir de 14 heures dans les rues du centre de la Principauté. A suivre le duel que devraient se livrer Sebastian Vettel (Ferrari) et Lewis Hamilton (Mercedes).

C'est la star dans le monde de la F1. Le Grand Prix de Monaco 2017 se jouera en cette fin de semaine du 25 au 28 mai et promet une lutte très serrée dans les rues du centre de la Principauté, sur un circuit où il est pratiquement impossible de doubler. Cette année, les amateurs suivront plus particulièrement le duel que vont se livrer Sebastian Vettel (Ferrari) et Lewis Hamilton (Mercedes). Ce dernier a marqué des points le 14 mai dernier en remportant le Grand Prix d'Espagne à l'issue d'une course qualifiée d'épique et d'un "roue contre roue" avec Sebastian Vettel, qui a terminé second, mais toujours en tête du Mondial. A Monaco, le triple champion du monde Lewis Hamilton, vainqueur l'an dernier briguera, très certainement, une nouvelle victoire sur le rocher. S’il y réussit, le Britannique pourra rejoindre Nico Rosberg, son ancien coéquipier chez Mercedes désormais retiré de la compétition, ainsi que ses compatriotes Stirling Moss et Jackie Stewart au palmarès du GP avec trois triomphes au compteur. Mais dimanche, outre la concurrence toujours rude des Red Bull ou encore des Ferrari, Hamilton devra également apprendre à dompter les nouvelles F1 sur un tracé où la moindre erreur se paye cash. Plus larges (tant au niveau des châssis que des pneumatiques), les monoplaces 2017 devraient également afficher des performances en hausse puisque les ingénieurs évoquent un gain de près de cinq secondes au tour. De quoi assurer à l’épreuve monégasque un spectacle à couper le souffle. Voir le programme avec les premiers essais libres jeudi à partir de 8h15, les séances d'essais et pour le Grand Prix en lui-même, le coup d'envoi à 14 heures dimanche.